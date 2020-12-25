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اليابان تمنح كبار السن والمرضى أولوية التطعيم ضد كورونا

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اليابان تمنح كبار السن والمرضى أولوية التطعيم ضد كورونا اليابان تمنح كبار السن والمرضى أولوية التطعيم ضد كورونا

مصراوي Masrawy

10:29 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

طوكيو -أ ش أ

أعلنت مصادر حكومية يابانية، أن تخطط لوضع 3 فئات ذي أولوية لتلقي لقاح ضد كوفيد-19 وتستهدف نحو 50 مليون شخص من بينهم العاملين في مجال الصحة وكبار السن والذين يعانون من حالات صحية خطيرة مسبقة.

وذكرت صحيفة "ذا جابان نيوز" اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - أن وزارة الصحة أشارت إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يجب أن يكونوا على رأس أولويات التطعيم يليهم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة ذات الأولوية الثالثة من المقرر أن تضم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 عامًا والذين يعانون من حالة صحية خطيرة مسبقا، ويتوقع أن تشمل الحالات 14 نوعًا من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكري وأمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30 ما يشير إلى السمنة.

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