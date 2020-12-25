"تعقيم وصيانة".. استعدادات الحديقة النباتية بأسوان لاستقبال الزوار

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

أنهت الحديقة النباتية بأسوان، استعداداتها لاستقبال زوار إجازة منتصف العام الدراسي، بتعقيم الحديقة بالكامل وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن الحديقة واحدة من أهم المزارات السياحية بأسوان، وهي أكبر متحف نباتي مفتوح، وتضم أكثر من750 نوعًا من النباتات النادرة والأشجار المعمرة الاستوائية وشبه الاستوائية.

وأضاف: "الاستعدادات لإجازة منتصف العام بدأت مبكرا، حيث قمنا برش الحديقة بالكامل وتعقيمها، وانتهينا من صيانة جميع مرافق الحديقة من دورات المياه ومشايات وبرجولات ومقاعد خشبية وصناديق قمامة وكذلك عمل بعض الأشكال الجمالية بالحديقة من الخامات الطبيعية ،وبأيدي مهندسين وعمال الحديقة، كالمقاعد والمناضد الخشبية، وكذلك أشكال جديدة رائعة من قصارى نباتات الزينة، وجرى عمل بعض اللوحات الإرشادية".

كما جرى إجراء العمليات الزراعية المختلفة من قص للأسوار وتهذيب الأسيجة النباتية و تقليم الأفرع الجافة والنظافة العامة، وجرى عمل خطة شاملة لحماية الأشجار النادرة برشها ضد الأمراض وحمايتها من الاندثار.

وأنهى مدير الحديقة حديثه لمصراوي، بأن "الحديقة النباتية أو جزيرة النباتات كما يسميها أهالي أسوان تفتح أبوابها يوميا لإستقبال الزائرين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءا، ويعتبر الوصول للحديقة متعة مستقلة حيث يجرى الوصول إليها عبر رحلة بالمراكب فى نهر النيل،ويوجد مرسى خاص للحديقة بجوار نادى التجديف على بعد 300 متر من محطة قطارات أسوان "

وناشد مدير الحديقة الزوار بضرورة ارتداء الكمامة، حيث لن يسمح بالدخول بدونها والحفاظ على التباعد بين الزائرين لمنع انتشار فيروس كورونا.