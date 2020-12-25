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توقعات بتجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الـ 16 مليون بنهاية ديسمبر الجاري

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توقعات بتجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا الـ 16 مليون بنهاية ديسمبر الجاري توقعات بتجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الـ 16 مليون بنهاية ديسمبر الجاري

مصراوي Masrawy

10:04 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

موسكو - (أ ش أ):

توقعت البوابة التحليلية "سبير إيندكس"، التابعة للبنك الروسي "سبير بنك"، بأن 16.6 مليون مواطن روسي (11.3 بالمئة من السكان) سيصابون بفيروس "كورونا"، بحلول نهاية ديسمبر الجاري.

وذكر بيان صادر عن البوابة اليوم الجمعة، حسبما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك"، أنه وفقا للتقديرات، سيصاب 16.6 مليون روسي أو ما يعادل 11.3 بالمئة من السكان بالفيروس التاجي بحلول ديسمبر الجاري.

وأضاف البيان أن طلب المستهلكين سينخفض ​​بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي بسبب انخفاض الحاجة إلى الخدمات.

وتوقع البيان أن ينمو الحجم الاسمي للرواتب في عام 2020 بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي بدون أن يتغير فعليا، مشيرا إلى أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي ساهم في تحفيز نمو الإقراض دون عواقب سلبية على التضخم.

يُذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في منذ بدء الجائحة وحتى يوم أمس الخميس وصل إلى مليونين و 963 ألفا و688 إصابة.

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