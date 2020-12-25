"التنمية المحلية": إزالة 206 آلاف طن مخلفات من الترع والمصارف في 11 محافظة

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مصراوي Masrawy

القاهرة-(أ ش أ):

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن كمية المخلفات التي تم إزالتها على المجاري المائية بلغت 206 آلاف طن/ شهري في 11 محافظة هي الجيزة والإسكندرية ومطروح والمنوفية والغربية والشرقية وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وقنا .. مشيرًا إلى أنه تم تكليف المحافظات لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف.

وأشار شعراوي -في بيان اليوم -إلى أن محافظة الجيزة أزالت (21 ألف طن/ شهري) والإسكندرية (1,6 ألف طن/ شهري) والمنوفية (59 ألف طن/ شهري) والغربية (5,1 ألف طن/ شهري) والشرقية (70 ألف طن/ شهري) وبني سويف (6,2 ألف طن/ شهري) والمنيا (9,1 ألف طن / شهري) وأسيوط ( 2,9 ألف طن / شهري) وقنا ( 4,2 ألف طن /شهري) والفيوم (624 طن / شهري) ومطروح (500طن/ شهري).

وأوضح شعراوي أن منظومة النظافة الجديدة والتي تبلغ تكلفتها حوالى 12 مليار جنيه و يتم تنفيذها على 4 سنوات تشمل تنفيذ 70 خط تدوير ومعالجة وإنشاء 92 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء 59 خلية دفن صحي وإغلاق 57 مقلبا عشوائيا إضافة إلى عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة .. مشيرا إلى أنها تشمل أيضاً عمليات التطوير المؤسسي لمنظومة النظافة ودعم القطاع غير الرسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.

وشدد الوزير على أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع من يقوم بإلقاء الردم والمخلفات خاصة في المصارف والترع بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية لما لها من تأثير سلبي على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة الري والموارد المائية بموجب البروتوكول الموقع بين الوزارتين في مايو 2020 على التنسيق والتعاون بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف في المحافظات وإزالة مخلفات نواتج التطهير بالإضافة إلى الاستفادة من منافع الري على هذه الترع والمصارف في إنشاء حوائط مقامة بطريقة فنية معينة لتجميع المخلفات بها لمنع وصولها إلى المجاري المائية ونقلها إلى المدافن الصحية ومصانع التدوير.

وفي نفس السياق، لفت الوزير إلى أنه في ضوء الجهود المبذولة لإزالة المخلفات من الترع والمصارف فقد تم توقيع عقد تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة لحماية مصرف (كيتشنر) الذي يمر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ويهدف إلى منع وصول المخلفات الصلبة إلى مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ من خلال تنفيذ مجموعة من التداخلات العاجلة يستفيد منها 182 قرية، ويتضمن شراء معدات لجمع المخلفات وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة المخلفات و4 مدافن صحية محكومة إضافة إلى تأهيل المكبات المفتوحة التي ستستخدم في مرافق إدارة المخلفات البلدية.

وأكد شعراوي أنه في إطار جهود الوزارة لحل مشكلة المخلفات فإنه يتم العمل على قدم وساق وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التي تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجاري المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث.