وفاة 8 مصابين بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وفاة 8 مصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تلقيهم العلاج في 8 مستشفيات جرى احتجازهم فيها، عقب ثبوت نتائج تحاليلهم المعملية بإيجابية إصابتهم بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أمس الخميس، أن مستشفى سيدي غازي المركزي، شهد وفاة 4 حالات، وصدر كفر الشيخ حالتين، وحالة بمستشفى الحامول المركزي، وأخرى في مستشفى كفر الشيخ العام.

كانت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، سجلت الخميس، إصابة 8 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفحص مصابي كورونا pcr، التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.