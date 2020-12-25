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أمطار خفيفة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

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أمطار خفيفة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة أمطار خفيفة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

مصراوي Masrawy

05:00 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام (الجمعة والسبت والأحد)، حيث تشهد البلاد طقسًا معتدلاً شمالاً دافئا جنوبًا، مع شبورة مائية صباحًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

الجمعة 25 ديسمبر:

يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد، شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية (30 %).

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 20 – 12 درجة، والوجه البحري بين 20 – 13، والسواحل الشمالية الغربية بين 20 – 14، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 20 – 15، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 23 – 15، وشمال الصعيد بين 21 – 09، وجنوب الصعيد بين 26 – 11 درجة مئوية.

السبت 26 ديسمبر:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود السبت، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتظهر الشبورة المائية، صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية (40 %)، جنوب الصعيد (30 %)، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (50%).

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين21 – 12 درجة، والوجه البحري بين 21 – 13، والسواحل الشمالية الغربية بين 20 – 13، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 20 – 15، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 24 – 15، وشمال الصعيد بين 21 – 10، وجنوب الصعيد بين 27 – 11 درجة مئوية.

الأحد 27 ديسمبر:

يتوقع الخبراء، أن يسود الأحد المقبل، طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقسا معتدلاً نهارًا بارد ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا، ورياح معتدلة، فيما يكون الطقس دافئ نهارًا بارد ليلاً على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على فترات متقطعة.

ويشهد شمال الصعيد، طقسًا مائلاً للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة، ويكون على جنوب الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلاً، ورياح معتدلة.

وتظهر الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 22 - 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية الغربية بين 20 -13، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 21 - 15، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 25 - 15، وعلى شمال الصعيد بين 22 - 10، وعلى جنوب الصعيد بين 27 - 11 درجة مئوية.​

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