غدًا.. "الأعلى للجامعات" يعقد جلسته الشهرية المقبلة بجامعة الفيوم

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مصراوي Masrawy

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن المجلس الأعلى للجامعات ، يعقد جلسته الشهرية القادمة، السبت المقبل، بمقر الجامعة بالفيوم، برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف شديد في بيان، أن الجلسة يحضرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب، ونوابه، وأمين المجلس الأعلى للجامعات ، ورؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس الأعلى، والمختصون منه.

وأوضح أنه سيتم افتتاح العديد من المنشآت الجديدة ب جامعة الفيوم ، على هامش الاجتماع، من أهمها مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، ومبنى معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، ومبنى المدرجات المركزية.

ويتم افتتاح مبنى ملحق كلية الآداب، ومبنى الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، ثم يعقب ذلك التوجه إلى منتجع الجامعة السياحي (نورياس) على شاطئ بحيرة قارون لعقد الاجتماع الشهري.

وأعرب "شديد" عن ترحيب أسرة جامعة الفيوم ، بضيوف الجامعة، متمنين لهم اجتماعا مثمرا يحقق الأهداف المرجوة، استمرارًا لمسيرة العطاء والنجاح لمنظومة التعليم العالي و البحث العلمي.