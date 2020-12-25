اليوم.. ساقية الصاوي تحتفل بذكرى الشيخ مصطفى إسماعيل

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مصراوي Masrawy

تنظم ساقية الصاوي بالزمالك احتفالية السادسة عشر بذكرى فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، اليوم الجمعة، في تمام السادسة والنصف مساءً، بمقر الساقية بالزمالك.

مصطفى إسماعيل (17 يونيو 1905 - 26 ديسمبر 1978) قارئ قرآن مصري يعد من أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، أتقن المقامات وقرأ القرآن بأكثر من 19 مقامًا بفروعها وبصوت عذب وأداء قوي، وقد عُرف عنه أنه صاحب نَفَس طويل في القراءة التجويدية.

وسجَّل بصوته تلاوة القرآن الكريم كاملًا مرتلًا، وترك وراءه 1300 تلاوة لا تزال تبث عبر إذاعات القرآن الكريم، ركّب في تلاوته النغمات والمقامات بشكل استحوذ على إعجاب المستمعين، وكان ينتقل بسلاسة من نغمة إلى أخرى، ويعرف قدراته الصوتية بشكل جيد، وكيف يستخدمها فی الوقت المناسب.

واستطاع أن يمزج بين علم القراءات وأحكام التلاوة وعلم التفسير وعلم المقامات وكان يستحضر حجة القرآن في صوته ويبثها في أفئدة المستمعين لاستشعار جلال المعنى القرآني، وكان أول قارئ يسجل في الإذاعة المصرية دون أن يمتحن فيها واختاره الملك فاروق قارئًا للقصر الملكي وكرَّمه عبدالناصر وأخذه معه السادات في زيارته للقدس.