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اليوم.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مرسى مطروح

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اليوم.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مرسى مطروح اليوم.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مرسى مطروح

مصراوي Masrawy

03:27 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

ينقل التليفزيون المصري بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة وكذلك عبر أثير إذاعات جمهورية العربية من ساحة مسجد أولاد دِغيم بسيدي عبد الرحمن - بمدينة العَلمين في محافظة مطروح.

يلقي خطبة الجمعة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في حضور محافظ مرسى مطروح، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، يسبقها تلاوة قرآنية مباركة بصوت الشيخ ياسر الشرقاوي.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك".

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

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