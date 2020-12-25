شاهد .. لماذا ألقى أمريكي عربة التسوق على موظف طالبه بارتداء الكمامة؟

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رد فعله كان غريبًا وغير متوقع

أثار مقطع فيديو التقطه أحد زبائن متجر بقالة في ولاية كاليفورنيا الكثير من ردود الفعل، بعد أن ظهر مواطن أمريكي يلقي بعربة التسوق الممتلئة بالبضائع على أحد موظفي المتجر الذي كان يطالبه بارتداء الكمامة.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تداوله النشطاء على موقع "ريديت" الاجتماعي الإخباري موظف أحد متاجر البقالة في مقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا وهو يطالب شخصًا لا يرتدي كمامة بارتدائها، إلا أن رد فعل الزبون لم يكن متوقعًا وغريبًا، إذ قام برفع عربة التسوق التي كانت ممتلئة بالبضائع ليلقيها على الموظف، إلا أن الرجل استطاع ترويضه ومنعه من ضربه بها، قبل أن يخرج المهاجم خارج المتجر غاضبًا.

ويظهر صوت مصور المقطع من خلف الكاميرا وهو ينعت الرجل الغاضب بالغبي، فيما وصف موقع "نيوزويك" الأمريكي الرجل بـ"مناهض قناع الوجه". ومناهضو قناع الوجه هم حركة أو جماعة ظهرت في أوروبا والولايات المتحدة وعدد من دول العالم أخيرًا، يرفضون ارتداء الكمامة لاعتقادهم بأنها تحد من حريتهم، فيما يعتنق بعضهم نظرية المؤامرة حول وجود فيروس كورونا المستجد من الأساس. أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية