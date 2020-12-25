قفزة قياسية.. مصر تسجل 1021 إصابة جديدة بكورونا و51 حالة وفاة

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"مجاهد": بلغ إجمالي الإصابات 128993 بينهم 108474 متعافى

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 513 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 108474 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1021 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 51 جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 128993 حالة من ضمنهم 108474 حالة تم شفاؤها، و7260 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية