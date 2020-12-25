أخبار عاجلة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة -
معاييرك تبني مخاوفك -
"السواحة": إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يدعم الجهود الساعية لزيادة التنافسية والتنوع -
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!! -
الجنايات تحسم مصير المتهمين بقتل "فتاة المعادي" اليوم -
توقف الزيادة وانخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أول تعليق من الإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا

Print
أول تعليق من الإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا أول تعليق من الإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

12:19 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

مصراوي

أجرى الإعلامي وائل الإبراشي، مداخلة مع برنامج التاسعة الذي قدمته نجوى إبراهيم وحسام الدين حسين، تحدث خلالها عن إصابته بفيروس كورونا، وقال: "ان شاء الله نعدي المحنة دي ونعود للشغل مع بعض تانب".

وأضاف الإبراشي: "شعرت بأعراض الأنفلونزا لكن تعاملت معها على أنها كورونا، والأطباء طمأنوني أنها في بدايتها ومن الجيد أنني تصرفت مبكرا، وان شاء الله سننتصر عليها".

وتابع: أجريت تحليل الدم الذي أثبت الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا: الأعراض بدأت خفيفة لكن أنا اتخذتها بجدية، وكلما نكسب الوقت يكون أفضل، وأنا أتعامل مع المرض دائما على أنه محنة بداخلها منحة نتعلم منها الكثير، ولم أتعامل معه بالانهيار النفسي، وهذا مهم جدا وخاصة مع الكورونا، فأنا أتعامل معها بإيجابية".

وواصل: صحيح أنها تبعدنا عن عملنا وقضيتنا وشغلنا اليومي، والمرتبط بالأحداث اليومية، ومن الصعب أن ينسلخ الشخص عنه، لكن إن شاء الله هتابع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو)

توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية