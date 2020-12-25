أخبار عاجلة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة -
معاييرك تبني مخاوفك -
"السواحة": إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يدعم الجهود الساعية لزيادة التنافسية والتنوع -
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!! -
الجنايات تحسم مصير المتهمين بقتل "فتاة المعادي" اليوم -
توقف الزيادة وانخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأرجنتين تتلقى أول دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا

Print
الأرجنتين تتلقى أول دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا الأرجنتين تتلقى أول دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

11:54 م الخميس 24 ديسمبر 2020

بوينس أيرس - ( د ب ا):

تلقت الأرجنتين اليوم الخميس، أول دفعة من 300 ألف جرعة من لقاح " سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) من .

وقالت في بيان لها نقلته وكالة بلومبرج للأنباء ، إنها تعتزم تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس الفتاك.

وتتوقع الأرجنتين الحصول على 20 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك بين شهري يناير وفبراير المقبلين، مع إمكانية تلقيها لـ 5 ملايين جرعة إضافية في مارس المقبل.

وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أجازت أمس الأربعاء ،الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في".

وأعلنت الحكومة الأرجنتينية في وقت سابق من الشهر الجاري أن الرئيس ألبرتو فرنانديز سيكون أول من يتم تطعيمه باللقاح،بحسب بلومبرج.

وقال فرنانديز في العاشر من الشهر الجاري إن الحكومة تعتزم تطعيم نحو عشرة ملايين أرجنتينى قبل مارس المقبل, عندما تحتفل حكومته بالذكرى السنوية الأولى لتوليها مراسم الحكم في البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو)

توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية