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واشنطن تعتزم افتتاح قنصلية لها في الصحراء الغربية

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واشنطن تعتزم افتتاح قنصلية لها في الصحراء الغربية واشنطن تعتزم افتتاح قنصلية لها في الصحراء الغربية

مصراوي Masrawy

11:51 م الخميس 24 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):

تعتزم الولايات المتحدة افتتاح قنصلية لها في الصحراء الغربية.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر اليوم الخميس أنه سيكون هناك تواجد دبلوماسي افتراضي هناك بأثر فوري.

وكانت الأمريكية قد اعترفت بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها مقابل تطبيع الرباط علاقاتها مع إسرائيل.

يذكر أن الصحراء الغربية هي منطقة صحراوية منخفضة السكان تقع على ساحل المحيط الأطلسي بشمال افريقيا، ويعيش هناك نحو 580 ألف شخص في مساحة تعادل مساحة إيطاليا تقريبا، وكان المغرب قد غزا هذه المنطقة واستولى على أجزاء واسعة منها لكن لم يتم الاعتراف دوليا بسيادته عليها، ولهذا كان إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد بأحقية المغرب في هذه المنطقة، مثار جدل كبير.

وتسعى جماعة البوليساريو المدعومة من الجزائر منذ عقود إلى إعلان استقلال الصحراء الغربية غير أن المغرب يرغب فقط في منح المنطقة حكما ذاتيا، وتسري في المنطقة هدنة منذ عام 1991 تراقبها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).

وتملك المنطقة احتياطات كبيرة من الفوسفات كما أن ساحلها غني بالأسماك وربما النفط أيضا.

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