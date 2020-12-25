عودة "الصليهم" تدعم أوراق "فيتوريا" .. والنصر يدشن ملعبه "مرسول بارك" أمام ضمك

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شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشاركة اللاعب عبد المجيد الصليهم، العائد من الإصابة، وبات قرار مشاركة اللاعب أمام ضمك، السبت المقبل، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بيد المدير الفني للفريق البرتغالي "فيتوريا".

ميدانيًا، كثف "فيتوريا" الجوانب الفنية، تحضيرًا لمواجهة ضمك الدورية، كما قام بشرح الخطة التي سينتهجها في المباراة، خلال الحصة التي بدأت بجرعات لياقية وجمل تكتيكية، واختتم التمرين بمناورة في منتصف الملعب.

يُذكر أن النصر سيفتتح مبارياته على «مرسول بارك»، ملعبه الجديد ابتداءً من السبت في لقاء ضمك.

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