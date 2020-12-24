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بحضور نائبي رئيس الجامعة.. تربية بنين الأزهر بالقاهرة تحتفل باليوبيل الذهبي

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بحضور نائبي رئيس الجامعة.. تربية بنين الأزهر بالقاهرة تحتفل باليوبيل الذهبي بحضور نائبي رئيس الجامعة.. تربية بنين الأزهر بالقاهرة تحتفل باليوبيل الذهبي

مصراوي Masrawy

09:45 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

نظمت كلية التربية بنين بجامعة الأزهر، بالقاهرة حفل اليوبيل الذهبي؛ بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشائها، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربينى نائب شئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عرفان، عميد الكلية.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعزف النشيد الوطني لجمهورية العربية، وفقرات العرض المسرحي والإنشاد الديني والخطابة لطلاب الكلية، وقدمت الكلية عرضًا وثائقيًّا لتاريخ وإنجازات الكلية خلال الخمسين عامًا الماضية.

وعلى هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي، افتتح نائب قاعات دراسية جديدة، وقاعة شئون الطلاب، وقاعة المناقشات الرئيسة بالكلية، والمسجد، ومعرض التربية الفنية للفنون التشكيلية بقسم التربية الفنية؛ حيث أشاد بالمستوى الراقي للقاعات الجديدة، والأعمال الفنية بالمعرض في مختلف التخصصات.

وتم تكريم قيادات الكلية السابقين، ووكلاء كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية، كما تم تكريم خريجي الكلية الذين تقلدوا مناصب قيادية خارج الكلية، ومنهم: الدكتور إسماعيل الحداد، أمين عام المجلس الأعلى للأزهر، والدكتور سعيد الشامي، منسق الاتحاد الدولي، والدكتور أحمد شلبي، استشاري مناهج اللغة الإنجليزية جامعة كامبردج، وغيرهم من رؤساء الأقسام والعمداء في الجامعات المصرية، كما تم تكريم الأساتذة أعضاء هيئة التدريس الأكبر سنًّا، وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية أو محلية؛ ومنهم: الدكتور صلاح الدين محمود علام، الحاصل على جائزة التميز العلمي في القياس والتقويم من عدة مؤسسات دولية، والدكتور محمد وجيه الصاوي، الحاصل على جائزة مبارك للدراسات الإسلامية، والدكتور محمود عبده فرج، الحاصل على جائزة المجلس الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وتم تكريم رؤساء الوحدات بالكلية ونوابهم، وأعضاء مجلس الكلية، والأساتذة العاملين والمعارين بالخارج، وعدد كبير من الشخصيات العامة ورؤساء الإدارات والطلاب المتفوقين دراسيًّا، وفي الأنشطة المختلفة، واختتم الحفل بتكريم أعضاء اللجنة التنظيمية والعروض، والمحتوى الإلكتروني والدعم الفني، والمشاركة الطلابية، ولجنة الضيافة للحفل.

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