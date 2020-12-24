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مباحث الأموال العامة تضبط 4 قضايا و"المصنفات" تضبط 16 قضية

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مباحث الأموال العامة تضبط 4 قضايا و"المصنفات" تضبط 16 قضية مباحث الأموال العامة تضبط 4 قضايا و"المصنفات" تضبط 16 قضية

مصراوي Masrawy

09:59 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى.

وشنت الإدارة حملات عدة استهدفت التصدي للجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا.

في المقابل أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 199 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 16 قضية (مطبوعات، مصنفات سمعية وسمعية بصرية).

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