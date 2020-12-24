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بروتوكول تعاون للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران مع شركات البالون

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بروتوكول تعاون للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران مع شركات البالون بروتوكول تعاون للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران مع شركات البالون

مصراوي Masrawy

09:38 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبيد:

وقعت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بروتوكول تعاون رباعي، مع شركات البالون بالأقصر، والمالكة لبالون Type A، للتدريب العملي مع الشركات، وتحقيق أعلى استفادة، حيث تعد الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران أكبر منظومة عرب وأفريقية وفي الشرق الأوسط .

جدير بالذكر أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، تسلمت من وزارة التعليم العالي معهدي هندسة وتكنولوجيا الطيران، والحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء، وكافة محتوياتهما من معامل و ورش، وذلك بموجب قرار كل من وزير الطيران المدني رقم (501) لسنة 2020، و أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير التعليم العالى رقم (810) لسنة 2020 .

وتعد هذه المعاهد إضافة كبيرة للدور التعليمى الهام، الذي تقوم به الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بما يمثل خطوة هامة في تطوير الأكاديمية لتوسيع قاعدة التخصصات بها، وذلك من أجل تلبية متطلبات الطلاب في التعلم واكتساب المهارات الفنية والتقنيات المتطورة.

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