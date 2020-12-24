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مصراوي Masrawy

أوتاوا - (أ ش أ):

أشاد المهندس شريف السبعاوي، عضو برلمان مقاطعة أونتاريو، ونائب وزير السياحة بها، بالإنجازات الكبيرة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر شهدت نقلة في كافة المجالات في عهد الرئيس.

وأشاد سبعاوي، الذي اختير شخصية عام 2020 الأكثر تأثيرا في كندا من قبل صحيفة أمريكية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالإجراءات التي تُتَخَذ حاليا في مصر لمواجهة جائحة كورونا، مشددا على أنه رغم التحديات التي تفرضها الجائحة الحالية، إلا أن مسيرة التقدم والإصلاح الإقتصادي مستمرة، وهو ما ظهر جليا في أداء العملة المصرية في عام 2020، ومشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمدن الجديدة.

ونوه البرلماني الكندي من أصل مصري أيضا بالإجراءات التي اتخذتها مقاطعة أونتاريو لمواجهة الجائحة، قائلا إن التجربة أثبتت أن كل الإجراءات التي تم تبنيها من قبل الحكومة كانت صحيحة.

يذكر أن سبعاوي فاز بشخصية عام 2020 الأكثر تأثيرا في كندا بعد منافسة قوية مع عشرات الشخصيات لنيل الجائزة المقدمة من مؤسسة صحيفة "الحياة نيوز" الأمريكية. وجاء فوزه نظرا لتاريخه المميز والمشرف بالانجازات والعمل الخدمي في كندا ومساعدة جميع الجاليات العربية.