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ارتفاع إصابات كورونا باليونان إلى 134235 حالةً و45471 في لوكسمبورغ

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ارتفاع إصابات كورونا باليونان إلى 134235 حالةً و45471 في لوكسمبورغ ارتفاع إصابات كورونا باليونان إلى 134235 حالةً و45471 في لوكسمبورغ
هولندا تسجل 11555 إصابة جديدة بالفيروس و55 حالة وفاة

ارتفاع إصابات كورونا باليونان إلى 134235 حالةً و45471 في لوكسمبورغ

سجلت اليونان 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 134235 حالةً.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، إلى أنها سجلت كذلك 55 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 4457 حالةً.

كما سجلت هولندا خلال الساعات الـ 24 الماضية, 11555 إصابة, و89 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وأشار المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان اليوم, إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت بذلك 10828 حالة وفاة و 732685 إصابةً.

فيما سجلت لوكسمبورغ 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد 45471 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت كذلك ثلاث حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 461 حالةً.هولندا اليونان لوكسمبورغ الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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