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نتنياهو: نحقق نبوءة توراتية.. ومزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا

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نتنياهو: نحقق نبوءة توراتية.. ومزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا نتنياهو: نحقق نبوءة توراتية.. ومزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا

مصراوي Masrawy

08:11 م الخميس 24 ديسمبر 2020

وكالات:

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة بمناسبة عيد ميلاد المسيح، أن بلاده "تتقدم سريعا نحو تحقيق نبوءة توراتية" باتفاقيات السلام مع الدول العربية، مصرحا بأن "المزيد والمزيد من الدول العربية تلتمس الصلح مع الدولة اليهودية"، على حد تعبيره، حسبما نقلت سي إن إن .

وقال نتنياهو: "أتوجه لأصدقاء إسرائيل الكثيرين من المسيحيين حول العالم ببركة عيد ميلاد مجيد. باسم الشعب اليهودي، أشكر كل واحد وواحدة منكم على صلواتكم وعلى دعمكم. في عيد الميلاد من هذا العام، سيوجّه الملايين من الناس حول العالم تحية ليحلّ السلام على الأرض التقليدية مرة أخرى".

وأضاف: "يحلّ عيد الميلاد المجيد بينما يعاني عالمنا من أوزار جائحة كوفيد-19 الرهيبة، ومن قدر العنف والنزاع الذي هو أكبر من اللازم. لكن هنا في الشرق الأوسط يحدث أمر عجيب يتمثل في تقدمنا السريع نحو تحقيق نبوءة (ليحلّ السلام على الأرض) التوراتية، أو على جزء من الأرض على الأقل"، وفقا لما جاء على صفحته الرسمية في فيسبوك.

وتابع بالقول: "خلال العام الماضي، وبمساعدة فعالة من الولايات المتحدة ومن الرئيس ، لقد توصلنا إلى اتفاقيات إبراهيم، مما يشكل انفراجات تاريخية في علاقات إسرائيل والعالم العربي: السلام مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب".

وأشار نتنياهو إلى أنه "بعد 26 عامًا كانت تخلو من معاهدات سلام جديدة، توصلنا إلى 4 اتفاقيات في غضون ما يقل عن 4 أشهر". وقال: "هذه مجرد البداية، حيث تعيد المزيد والمزيد من الدول العربية صياغة مواقفها العدائية التقليدية من إسرائيل لتلتمس الصلح مع الدولة اليهودية".

وأضاف: "بدلاً من اعتبار إسرائيل عدوها، هي باتت تنظر إلينا كصديق، وكحليف، بل حليف حيوي وشريك حيوي لها. هذا تحول جديد وجذري، سيجعل الحياة أفضل والشرق الأوسط مكانًا أفضل لكافة شعوبها، بل سيجعل العالم مكانًا أفضل".

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مصراوي Masrawy

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