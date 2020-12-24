أخبار عاجلة

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل" -
بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية -
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السجن مدى الحياة لقسّ وراهبة في الهند قتلا زميلة لهما رأتهما في وضع جنسي داخل الدير

Print
السجن مدى الحياة لقسّ وراهبة في الهند قتلا زميلة لهما رأتهما في وضع جنسي داخل الدير السجن مدى الحياة لقسّ وراهبة في الهند قتلا زميلة لهما رأتهما في وضع جنسي داخل الدير

مصراوي Masrawy

08:06 م الخميس 24 ديسمبر 2020

نيودلهي- (بي بي سي):

عوقب قسٌّ وراهبة كاثوليكيان بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهما بمقتل راهبة في نفس الدير في الهند قبل نحو 30 عاما.

وأدين الأب توماس كوتور والأخت سيفي يوم الثلاثاء في قضية مقتل الراهبة أبهايا عام 1992 وإخفاء معالم الجريمة.

وكانت أبهايا يوم مقتلها لا تزال في عامها الحادي والعشرين. وأجهز عليها كوتور وسيفي بعد أن رأتهما منخرطين في عملية جنسية صريحة.

وفي البداية ظنت الشرطة المحلية أن الراهبة الشابة قد انتحرت.

لكن شبهات حول مقتل أبهايا أثارها أفراد من عائلتها وناشطون حقوقيون، دفعت السلطات إلى فتح التحقيق في الحادث مرة أخرى.

ولم تعلّق الأخت سيفي (55 عاما) على الحكم الصادر ضدها، لكن الأب كوتور (69 عاما) أصرّ على براءته.

وفي اليوم التالي من صدور الحكم، قال كوتور لوسائل إعلام محلية: "لم أرتكب جُرما. الرب معي".

وكان قسٌّ ثالث، يدعى الأب جوزيه بوثريكايل، قد واجه اتهامات بإقامة علاقة مشبوهة مع الأخت سيفي. وتمّ توقيفه واتهامه على ذمة جريمة قتل أبهايا عام 2008، لكن أُخلي سبيله لعدم كفاية الأدلة.

وعُثر على جثة أبهايا في بئر داخل دير القديس بيوس العاشر في مدينة كوتايام جنوبي الهند.

وتأسس قرار المحكمة على أن أبهايا يوم مقتلها في السابع والعشرين من مارس عام 1992 استيقظت مبكرًا وذهبت إلى مطبخ الدير لجلب مياه من الثلاجة.

وفي المطبخ، وجدت أبهايا الأب كوتور والأخت سيفي في وضع جنسي مُخلّ.

وخوفًا من افتضاح أمرهما، أجهز عليها العاشقان وتخلصا من جثتها، بحسب المحكمة.

وأثارت نتائج التحقيقات في جريمة مقتل الراهبة الشابة جدلا واسعا في الهند.

وكانت السلطات المحلية قد اعتقدت بادئ الأمر أن أبهايا انتحرت. لكن مكتب التحقيقات المركزي تولى التحقيق في القضية عام 1993 واكتشف أن ثمة جريمة قتل، لكن دون العثور على أي قرائن توصّل إلى مرتكبيها.

وبعد قرار أصدرته محكمة عليا في 2008، شرع مكتب التحقيقات المركزي مجددا في البحث عن ملابسات الجريمة، وألقى القبض على كوتور، وسيفي، وجوزيه بوثريكايل، ووجّه إليهم اتهامات، لكن أطلق سراحهم بكفالة.

لكن محاكمةً طالت إجراءاتها أعقبت ذلك قبل أن تُصدر حكمها يوم الثلاثاء.

وقال الناشط الحقوقي جومون بوثنبوراكال: "أخيرًا تحققت العدالة في قضية الأخت أبهايا. لترقد في سلام".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية