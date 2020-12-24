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حفتر: الحرب ضد تركيا بدأت تلوح في الأفق

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حفتر: الحرب ضد تركيا بدأت تلوح في الأفق حفتر: الحرب ضد تركيا بدأت تلوح في الأفق

مصراوي Masrawy

08:05 م الخميس 24 ديسمبر 2020

وكالات:

أكد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه لا خيار أمام تركيا سوى مغادرة البلاد، سلما أو حربًا، مشددًا على أهمية تصويب نيران الأسلحة نحو أنقرة.

وقال المشير حفتر، حسبما نقلت عنه سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، إن الحرب على تركيا ومرتزقتها في ليبيا بدأت تلوح في الأفق.

وتابع "لاخيار أمام الأتراك إلا مغادرة ليبيا سلما أو حربا"، مضيفًا "يجب أن نصوب نيران أسلحتنا نحو العدو التركي".

وكان برلمانيون ليبيون أكدوا أن تركيا تسعى الى عودة الاضطرابات والصراع العسكري في بلادهم حتى لا يصل المتحاورون الليبيون إلى أي حل أو توافق .

وأشاروا الى أن تركيا تستمر في محاولاتها للتشويش على العملية التفاوضية، عبر إعطاء الضوء الأخضر لقواتها لمواصلة مهامها في ليبيا، وذلك بعد إغراقها البلاد بالسلاح .

ووافق البرلمان التركي الثلاثاء الماضي، على المذكرة التي عرضها الرئيس رجب طيب أردوغان وتقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا لثمانية عشر شهرا، وبررت تركيا هذه الخطوة باحتمال استمرار النزاع بين حكومة الوفاق، وبين الجيش الليبي.

وفي هذا السياق، أشار النائب بالبرلمان الليبي زيدان الزادمة، إلى أهداف خبيثة تسعى خلفها تركيا من وراء تمديد مهام قواتها على الأراضي الليبية، ومواصلة الاستحواذ على ثروات ليبيا إلى جانب المحافظة على نفوذها في منطقة الغرب الليبي.

ولفت الزادمة، في تصريح لقناة (العربية) الاخبارية أمس الأربعاء، إلى أن التحركات التركية الأخيرة تستهدف العملية السياسية الجارية في البلاد، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ شهرين بين طرفي الصراع .

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