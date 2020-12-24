نائب رئيس مجلس الدولة: الأوقاف قامت بجهد كبير في تجديد الخطاب الديني

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن وزارة الأوقاف المصرية بذلت جهدا كبيرا في مجال تجديد الخطاب الديني في العالم بأسره.

وأضاف خفاجي، أن دور وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني يتجلى في حركة الترجمة الواسعة التي قامت بها إلى مختلف لغات العالم، وأنها أعدت أئمتها على مستوى عال من الثقافة، من خلال تطويرها المستمر لأكاديمية الأوقاف المصرية وبرامج التدريب المستمرة .

جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء التثقيفي الذي عقدته وزارة الأوقاف المصرية للأئمة المصريين والسودانيين في الدورة التدريبية المشتركة بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية اليوم الخميس 24/ 12/ 2020م.