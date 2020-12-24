مصادر: تأجيل موعد موكب المومياوات الملكية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة السياحة والآثار تتجه إلى تأجيل موكب المومياوات الملكية، وهو نفس الموعد المخصص لإقامة الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي قررت وزارة الثقافة تأجيله إلى 30 يونيو المقبل بدلا من إقامته يوم 23 يناير المقبل خشية تزايد حالات الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأكدت المصادر، لمصراوي، الخميس، أن باب الاستعدادات لم يغلق تماما، وأن بعض البروفات ما زالت جارية، على مستويات عدة، وقد تمتد بنفس الجهد حتى موعد نقل الموكب حتى يخرج الموكب بدقة متناهية، رغم أن بعض السيارات التي ستقل موكب المومياوات، تم "تشوينها".

من جانبه، قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إن الموعد النهائي لإقامة موكب المومياوات الملكية، لم يتم التصديق عليه بعد، ولم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن.

وأضاف غنيم، في تصريحات سابقة لـ"مصراوي"، أن وزارة السياحة والآثار مستعدة تمامًا للموكب، موضحًا أن الموعد النهائي لإقامته ما زال في مرحلة التحضير، ولم يتم الوصول إلى قرار نهائي حوله.

يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه وزارة السياحة والآثار، الأسبوع الماضي اجتماعا بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مع ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك لمتابعة الإجراءات اللازمة واللمسات النهائية لعملية النقل.

ووفق بيان، جرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الخاصة بتنظيم عملية السير بالطرق التي سيمر بها خط سير موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، بالإضافة إلى مناقشة التفاصيل الخاصة بالعربات التي ستقوم بالنقل، والتصميمات الفنية والتقنية التي يجب توفيرها خلال عملية النقل، وذلك لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب.

جدير بالذكر، أن عدد المومياوات التى سيتم نقلها يبلغ ٢٢ مومياء ملكية، منها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.​