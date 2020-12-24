أخبار عاجلة

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل" -
بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية -
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مصادر: تأجيل موعد موكب المومياوات الملكية

Print
مصادر: تأجيل موعد موكب المومياوات الملكية مصادر: تأجيل موعد موكب المومياوات الملكية

مصراوي Masrawy

08:11 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة السياحة والآثار تتجه إلى تأجيل موكب المومياوات الملكية، وهو نفس الموعد المخصص لإقامة الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي قررت وزارة الثقافة تأجيله إلى 30 يونيو المقبل بدلا من إقامته يوم 23 يناير المقبل خشية تزايد حالات الموجة الثانية من .

وأكدت المصادر، لمصراوي، الخميس، أن باب الاستعدادات لم يغلق تماما، وأن بعض البروفات ما زالت جارية، على مستويات عدة، وقد تمتد بنفس الجهد حتى موعد نقل الموكب حتى يخرج الموكب بدقة متناهية، رغم أن بعض السيارات التي ستقل موكب المومياوات، تم "تشوينها".

من جانبه، قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إن الموعد النهائي لإقامة موكب المومياوات الملكية، لم يتم التصديق عليه بعد، ولم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن.

وأضاف غنيم، في تصريحات سابقة لـ"مصراوي"، أن وزارة السياحة والآثار مستعدة تمامًا للموكب، موضحًا أن الموعد النهائي لإقامته ما زال في مرحلة التحضير، ولم يتم الوصول إلى قرار نهائي حوله.

يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه وزارة السياحة والآثار، الأسبوع الماضي اجتماعا بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مع ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك لمتابعة الإجراءات اللازمة واللمسات النهائية لعملية النقل.

ووفق بيان، جرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الخاصة بتنظيم عملية السير بالطرق التي سيمر بها خط سير موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، بالإضافة إلى مناقشة التفاصيل الخاصة بالعربات التي ستقوم بالنقل، والتصميمات الفنية والتقنية التي يجب توفيرها خلال عملية النقل، وذلك لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب.

جدير بالذكر، أن عدد المومياوات التى سيتم نقلها يبلغ ٢٢ مومياء ملكية، منها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

صحة الدقهلية: خروج 8 متعافين من فيروس كورونا في "عزل تمي الأمديد"

صحة الدقهلية: خروج 8 متعافين من فيروس كورونا في "عزل تمي الأمديد"

شبكة عيون الإخبارية