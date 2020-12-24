يخضع للعزل.. إصابة النائب ضياء داوود بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنه بدأ في تطبيق بروتوكول العلاج بعد خضوعه للعزل المنزلي بعيدا عن أسرته.

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار الفيروس.

وخصصت وزارة الصحة 15 مستشفى لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في المحافظة وهي مستشفيات الصدر والحميات ودمياط التخصصي، والزرقا المركزي والروضة المركزي ودمياط العام والهلال وكفر سعد المركزي وفارسكور المركزي وكفر البطيخ المركزي والسرو ورأس البر المركزي وعزبة البرج وميت أبو غالب.

وقرر الدكتور السيد عبدالجواد، في وقت سابق، تشكيل لجنة طوارئ تضم قيادات من المديرية، وبعض مديرى المستشفيات الخاصة لتسهيل التنسيق بين الحالات طبقا للاحتياجات، وتنفيذا لقرار الوزارة بشأن مشاركة القطاع الصحى الخاي مع مديرية الشئون الصحية في مواجهة الجائحة.