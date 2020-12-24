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محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعة كوبري ترسا وطريق المحولات

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محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعة كوبري ترسا وطريق المحولات محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعة كوبري ترسا وطريق المحولات

مصراوي Masrawy

05:36 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التوسعة الجارية بكوبري ترسا في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعة للطريق لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات الموازي لشارع الأهرام لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة في حال القيام بإجراء غلق كلي وجزئي لبعض القطاعات بشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق.

وبحسب بيان اليوم، تابع المحافظ ميدانياً أعمال تحويلات الكابلات والمرافق بإحدى قطاعات العمل، مشيرا إلى أن أعمال توسعة كوبري ترسا تشمل إزالة حوالي 8 باكيات من الجزء العلوي لجسم الكوبري وإنشاء مطلع بديل مواز لجسم الكوبري ليستخدم كمحور مروري رابط للقادم من شارع ترسا ومتوجه إلى شارع خاتم المرسلين وذلك بهدف تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة، مؤكداً على أن أعمال التوسعة من المقرر الانتهاء منها خلال شهرين حيث سيتم تكثيف المجهودات لسرعة إنهاءها.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع المحولات بنطاق حي الطالبية والذي يعد أحد الشوارع الحيوية الرابطة بين شارعي الأهرام ومحمد أنور السادات (ترسا) وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم وضع طبقة الرصف الرابطة للطريق وجاري تنفيذ أعمال دهان العقارات المتواجدة بطول الشارع، موجها بتجميل الجزيرة الوسطى ودعمها بالنخيل وأعمدة الإنارة الجمالية لتتكامل الصورة الحضارية للمحور المروري والذي شهد أعمال تطوير بطول 500م وتوسعة ليصل عرض الشارع إلى 40 مترا بدلا من وضعه السابق بعرض 13 مترا حيث ستساهم أعمال التوسعة في إحداث طفرة مرورية لما له من أهمية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام والمؤدية إلى شوارع ترسا والثلاثيني والعروبة.

ووجه المحافظ رئيس حي الطالبية بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات مع سرعة الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد لها لما للطريق من أهمية مرورية ومطلباً للمواطنين المترددين عليه.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.​

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