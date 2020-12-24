جونسون: توصلنا لأكبر اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيعيد لنا سيادتنا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده توصلت لأكبر اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد "بريكست"، لافتًا إلى أن ذلك الاتفاق سيعيد لبريطانيا سيادتها وسيطرتها على قوانينها.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "الاتفاق سيتيح لنا تدفق الكثير من البضائع بدون رسوم جمركية".

وأضاف أن "الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الاتحاد الأوروبي سيعيد لنا السيطرة على مصائرنا وقوانينا".

وتابع "الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الاتحاد الأوروبي سيعرض على البرلمان يوم 30 ديسمبر".

وكانت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسلا فون دير لاين، أعلنت التوصل لاتفاق "عادل ونافع للطرفين" مع المملكة المتحدة بعد مفاوضات صعبة.

وأكدت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن "المفاوضات كانت صعبة جدا والكثير كان على المحك للجميع لذلك هذا اتفاق كان يجب أن نحارب لأجله".

وأضافت "حان الوقت لطي صفحة بريكست والمملكة المتحدة تظل حليفا لنا".