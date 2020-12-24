بريكسيت وبابانويل: مفاوضات اللحظات الأخيرة هل ستحمل هدية العيد؟

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

لندن- (بي بي سي):

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس خلال ساعات عن توصل بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة والأمن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

ليلا نهارا يتابع المسؤولون في بروكسل التفاوض لوضع تفاصيل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التي ستربط الجانبين عندما تخرج عمليا بريطانيا من الاتحاد في الأول من الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ذلك.

ومن المتوقع أن يعلن الاتفاق في أي وقت اليوم. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني لراديو آر تي إي، إن العائق الأساسي يكمن في الشروط الصغيرة لاتفاقية حصص الصيد.

ويعني الاتفاق أنه لن تفرض ضرائب استيراد واسعة النطاق - التعريفات الجمركية - على السلع المتبادلة بين الطرفين اعتبارًا من 1يناير المقبل.

وقالت مصادر بريطانية لبي بي سي، إن جونسون وفون دير لاين تحدثا أربع مرات يوم الأربعاء "لتذليل العقبات" والتوصل إلى اتفاق. وقالت المصادر إن المفاوضين "ما زالوا يساومون بشأن بعض التفاصيل الدقيقة"، بما في ذلك حصص الصيد لأكثر من 100 نوع من الأسماك في المياه البريطانية.