أخبار عاجلة

"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد -
الكويت: استئناف الرحلات الجوية التجارية وإعادة فتح الحدود السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بريكسيت وبابانويل: مفاوضات اللحظات الأخيرة هل ستحمل هدية العيد؟

Print
بريكسيت وبابانويل: مفاوضات اللحظات الأخيرة هل ستحمل هدية العيد؟ بريكسيت وبابانويل: مفاوضات اللحظات الأخيرة هل ستحمل هدية العيد؟

مصراوي Masrawy

05:38 م الخميس 24 ديسمبر 2020

لندن- (بي بي سي):

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس خلال ساعات عن توصل بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة والأمن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

ليلا نهارا يتابع المسؤولون في بروكسل التفاوض لوضع تفاصيل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التي ستربط الجانبين عندما تخرج عمليا بريطانيا من الاتحاد في الأول من الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ذلك.

ومن المتوقع أن يعلن الاتفاق في أي وقت اليوم. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني لراديو آر تي إي، إن العائق الأساسي يكمن في الشروط الصغيرة لاتفاقية حصص الصيد.

ويعني الاتفاق أنه لن تفرض ضرائب استيراد واسعة النطاق - التعريفات الجمركية - على السلع المتبادلة بين الطرفين اعتبارًا من 1يناير المقبل.

وقالت مصادر بريطانية لبي بي سي، إن جونسون وفون دير لاين تحدثا أربع مرات يوم الأربعاء "لتذليل العقبات" والتوصل إلى اتفاق. وقالت المصادر إن المفاوضين "ما زالوا يساومون بشأن بعض التفاصيل الدقيقة"، بما في ذلك حصص الصيد لأكثر من 100 نوع من الأسماك في المياه البريطانية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية