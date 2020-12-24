10 دول في 4 أيام.. إلى أين وصلت سلالة كورونا المتحوّرة؟ (تفاعلي)

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

في غضون 4 أيام انتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا المُستجد في 10 دول، منذ اكتُشفت أولى حالات الإصابة بها في بريطانيا التي أثارت مخاوف من سرعة تفشي الوباء بنسبة قد تصل إلى 70 بالمائة، فيما أكّدت منظمة الصحة العالمية أنها "ليست خارجًة عن السيطرة".

وقال مايك رايان، رئيس قسم الطوارئ في الصحة العالمية، إن ظهور نسخ جديدة من كورونا جزء طبيعي من تطور الوباء، ما يناقض تصريحات وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الذي أكد خلاف ذلك الأحد الماضي.

واعتبر رايان أنه لا يوجد دليل على أنه يُعرقل عمل اللقاحات المُضادة لكوفيد 19.

وفيما يواصل العلماء البحث عن معلومات أكثر عن الطفرة التي أُطلق عليها اسم "VUI-202012/01"، وتعني الحروف الأولى "سلالة قيد التحقق"، يرصد "مصراوي" في التقرير التفاعلي التالي الدول التي تسللت إليها سلالة كورونا المتحوّرة: