الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك

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في الجولة 12 من دوري ممتاز الطائرة

تستكمل غداً الجمعة منافسات الجولة الـ12 في دوري ممتاز الطائرة بأربع مباريات؛ حيث يتصدر الهلال ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، يليه الأهلي بـ28 نقطة.

ويسعى الهلال لمواصلة حصد النقاط للاستمرار في الصدارة حينما يواجه الخليج على صالة نادي الخليج بسيهات عند الساعة 5:30 مساءً، ويقود اللقاء سعد اليحيوي ورائد مطر وأمين الطريفي.

ويحل الاتحاد ضيفاً على الابتسام على صالة وزارة الرياضة بالدمام عند السادسة مساءً، يقود اللقاء محمد الحناكي وأحمد القرني حكمًا ثانيًا وماهر المطوع مسجلاً.

ويواجه الموج نظيره الوحدة على صالة نادي البكيرية بالبكيرية عند الرابعة عصراً، يقود اللقاء يعقوب السبت وأحمد الكويتي حكمًا ثانيًا ومحمد السمحان مسجلاً.

ويلعب ضمك مع الأهلي على صالة نادي ضمك بخميس مشيط عند الرابعة عصراً، يقود اللقاء منصور القحطاني وأحمد ظافر حكمًا ثانيًا وعبد الله آل دكين مسجلاً.