استمر لمدة 23 يوماً.. الأخضر السعودي يختتم معسكر ينبع

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تحضيراً للبطولة الخليجية في البحرين

بعد 23 يوماً اختتم المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، معسكره التدريبي الذي أقيم في مدينة ينبع الصناعية، ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير المقبل.

وخاض المنتخب خلال معسكره مواجهتين دوليتين جمعته بالمنتخب المصري المصنف 16 عالميًّا؛ حيث خسر في اللقاءين بنتيجة 0-8 و1-3.



وعمد المدير الفني للمنتخب أليكس براغا، خلال المواجهتين لإشراك أكبر عدد من اللاعبين بهدف تدويرهم وتوظيفهم بالطريقة المناسبة؛ حيث أبدى رضاه على المستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون خلال المواجهتين الوديتين.



وأضاف: أن أداء اللاعبين تحسن في المباراة الودية الثانية وقدموا مستوى مرضيًا أمام المنتخب المصري الذي يأتي في المركز الـ16 حسب التصنيف الدولي؛ حيث تمت مجاراتهم ومنافستهم على الرغم من وجود عدد كبير من اللاعبين يخوضون لأول مرة مباراة ودية دولية.