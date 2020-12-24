مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى طالب بجامعة الأزهر، يقيم بمحافظة الإسكندرية، مصرعه، اليوم الخميس، أسفل عجلات قطار كفر الشيخ، بمحطة قطار دسوق.

وتلقى مأمور شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، إشارة من نقطة شرطة محطة قطار دسوق، يفيد بمصرع الطالب "محمد.أ.م.ح.ا"، 26 عامًا، طالب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع مدينة دسوق، ويقيم بمينا البصل بمحافظة الإسكندرية، أسفل عجلات قطار في نطاق محطة قطار دسوق.

وتبين من التحقيقات المبدئية أن الطالب المتوفى أثناء عبوره شريط السكة الحديد، ما بين الرصيفين صدمه القطار رقم 465 القادم من محطة قطار قلين، والمتجه إلى محطة دمنهور بمحافظة البحيرة، أثناء دخوله محطة قطار دسوق للرسو بها.

جرى نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثة.