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صور.. جامعة السويس تستقبل السفير الموريتاني

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صور.. جامعة السويس تستقبل السفير الموريتاني صور.. جامعة السويس تستقبل السفير الموريتاني

مصراوي Masrawy

04:46 م الخميس 24 ديسمبر 2020

السويس – حسام الدين أحمد:

استقبل الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس السفير ودادي ولد سيدي هيبة سفير جمهورية موريتانيا بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، يرافقه الدكتور المختار الجيلاني الملحق الثقافي بسفارة موريتانيا بالقاهرة.

واستهدفت الزيارة تعزيز سبل التعاون المشترك بين جامعة السويس والسفارة لا سيما في مجال التعليم والبحث العلمي، وتبادل المنح التعليمية.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور الشرقاوي عن سعادته بزيارة السفير الدورية لجامعة السويس، لا سيما مع العلاقات المصرية مع الجانب الموريتاني وجميع الدول الأفريقية إذ تفتح جامعة السويس أبوابها لأبنائها الطلاب الوافدين من جميع دول أفريقيا الشقيقة للدراسة بالجامعة.
وحرص السفير الموريتاني على الاطمئنان على أوضاع الطلاب أبناء بلده الوافدين للدراسة بجامعة السويس في مختلف الكليات، ودار لقاء استمع فيه الشرقاوي وسيدي هيبة للطلاب، وفي نهاية الزيارة حرص رئيس الجامعة على تكريم الضيف ومنحه درع الجامعة.

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