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إيران وأمريكا وتحذيرات متبادلة بين والخارجية الإيرانية

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إيران وأمريكا وتحذيرات متبادلة بين ترامب والخارجية الإيرانية إيران وأمريكا وتحذيرات متبادلة بين والخارجية الإيرانية

مصراوي Masrawy

05:07 م الخميس 24 ديسمبر 2020

طهران- واشنطن- (بي بي سي):

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية ، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد من "مغامرات خطيرة تستهدف إيران في أعقاب الهجوم الأخير على السفارة الأمريكية في بغداد.

ورفض وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في وقت سابق مزاعم الرئيس الأمريكي بأن إيران كانت وراء الهجوم الأخير على السفارة الأمريكية ، قائلاً إن "تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن يصرف الانتباه عن الإخفاق الفادح في الداخل".

التحذيرات الإيرانية جاءت عقب تغريدة للرئيس الأمريكي حمل فيها إيران مسؤولية الهجوم .

و كان الجيش العراقي قد ألقى باللوم في الهجوم ، الذي تسبب في بعض الأضرار الطفيفة ، على "مجموعة خارجة عن القانون". بينما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن كبار مسؤولي الأمن القومي اتفقوا على مجموعة مقترحة من الخيارات لتقديمها إلى ترامب بهدف ردع أي هجوم على عسكريين أو دبلوماسيين أمريكيين في العراق.

وفي العام الماضي، أدت هجمات مماثلة على أهداف أمريكية في العراق إلى هجوم امريكي أدى إلى مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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