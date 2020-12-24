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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، يرافقه وفدا سودانيا برئاسة الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان.

تأتي جولة وزيرا أوقاف مصر والسودان في إطار افتتاح المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية.

وتفقد وزير الأوقاف، ونظيره السوداني والوفد المرافق لهما، أقسام مكتبة الإسكندرية المختلفة والمتاحف الملحقة بها منها المخطوطات والآثار ومقتنيات السادات والقاعة الرئيسية الخاصة بآلاف الكتب في مختلف المجالات.