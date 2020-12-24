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أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، ميناء السد العالي شرق الدولي، والذي يربط بين مصر والسودان نهرياً، من خلال رحلات الركاب والبضائع عبر ميناء حلفا، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحرص محافظ أسوان على متابعة الأعمال التي يجرى تنفيذها بمعامل الميكروبيولوجي، واختبار جودة السلع الغذائية بمبنى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والذي يشهد تطويراً شاملاً تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتغطية كافة الموانئ بمعامل حديثة ومتطورة.

وأكد اللواء أشرف عطية حرص المحافظة على تطوير وتحديث منظومة العمل في ميناء السد العالي الدولي.