بداية من الغد.. محافظ الفيوم يعلن إغلاق قاعات الأفراح والمناسبات لمنع انتشار كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الفيوم - حسين فتحى:

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، قرار بإغلاق قاعات الأفراح ودور المناسبات بداية من الغد، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ونص القرار الذى حمل رقم 532 لسنة 2020 على إغلاق قاعات الأفراح، ودور المناسبات بجميع أنواعها بنطاق المحافظة مع منع إقامة أي سرادقات وتجمعات لجميع المناسبات، وذلك اعتبارًا من صباح غداً الجمعة الموافق 25/12/2020، وتنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا المشكلة بالقرار 140 لسنة 2020 الخاصة بوضع الخطط والآليات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على الصالح العام.‎