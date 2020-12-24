بالأسعار.. "الصحفيين" توفر كمامات وكحول ومطهرات بتخفيضات كبيرة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، توفير كميات من الكمامات الجراحية والكحول ومطهرات الأسطح وواقي الوجه، بتخفيضات غير مسبوقة.

وقال عبدالمجيد، في بيان، اليوم، إن نقابة الصحفيين وفرت كمامات وكحول ومطهرات من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، الأعلى جودة وبتخفيضات كبيرة على النحو التالي:

١- علبة كمامات "50 كمامة" السعر 50 جنيهًا.

٢- لتر كحول بسعر 60 جنيهًا.

٣- عبوة كحول 125 م بخاخ 15 جنيهًا.

٤- عبوة 4 لتر كحول 200 جنيه، بما يعادل 50 جنيهًا للتر.

٥- عبوة 4 لتر مطهر أسطح 25 جنيهًا.

٦- واقي وجه 40 جنيهًا.

يأتي ذلك تعزيزًا ومواصلة لجهود اللجنة في الشق الوقائي، الذي بدأته منذ ظهور جائحة "كورونا"، وفي ظل تنامي الموجة الثانية.​