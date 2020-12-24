أخبار عاجلة

الكويت: استئناف الرحلات الجوية التجارية وإعادة فتح الحدود السبت المقبل -
حزب الله يستنكر حرق خيم النازحين السوريين شمال لبنان -
إلغاء عرض برلين السنوي للألعاب النارية بسبب كورونا -
تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل عدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد كورونا -
محكمة سعودية: سجن لجين الهذلول لسعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير نظام الحكم -
السيطرة على حريق بشقة في الطالبية دون إصابات -
إخلاء سبيل المتهمة بسحل "فتاة النزهة" -
​"أمانة النواب": 101 نائب فردي تسلموا كارنيهات العضوية -
فقد 16 شخصًا من طاقم قارب روسي بعد غرقه في القطب الشمالي -
وفد مغربي يزرو إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالأسعار.. "الصحفيين" توفر كمامات وكحول ومطهرات بتخفيضات كبيرة

Print
بالأسعار.. "الصحفيين" توفر كمامات وكحول ومطهرات بتخفيضات كبيرة بالأسعار.. "الصحفيين" توفر كمامات وكحول ومطهرات بتخفيضات كبيرة

مصراوي Masrawy

03:47 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، توفير كميات من الكمامات الجراحية والكحول ومطهرات الأسطح وواقي الوجه، بتخفيضات غير مسبوقة.

وقال عبدالمجيد، في بيان، اليوم، إن نقابة الصحفيين وفرت كمامات وكحول ومطهرات من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، الأعلى جودة وبتخفيضات كبيرة على النحو التالي:

١- علبة كمامات "50 كمامة" السعر 50 جنيهًا.

٢- لتر كحول بسعر 60 جنيهًا.

٣- عبوة كحول 125 م بخاخ 15 جنيهًا.

٤- عبوة 4 لتر كحول 200 جنيه، بما يعادل 50 جنيهًا للتر.

٥- عبوة 4 لتر مطهر أسطح 25 جنيهًا.

٦- واقي وجه 40 جنيهًا.

يأتي ذلك تعزيزًا ومواصلة لجهود اللجنة في الشق الوقائي، الذي بدأته منذ ظهور جائحة "كورونا"، وفي ظل تنامي الموجة الثانية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية