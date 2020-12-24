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خاص| الصحة: بدء التطعيم بلقاح كورونا الأسبوع المقبل

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خاص| الصحة: بدء التطعيم بلقاح كورونا الأسبوع المقبل خاص| الصحة: بدء التطعيم بلقاح كورونا الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

03:44 م الخميس 24 ديسمبر 2020


كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة للمبادرات العامة، إنه من المقرر صدور الإفراج الجمركي من هيئة الدواء المصرية، للشحنة الأولى من لقاح الصيني "سينوفارم" يوم الأحد المقبل، على أن يبدأ الحصول على اللقاح الأسبوع المقبل.

كانت شحنة لقاح سينوفارم وصلت إلى يوم 10 ديسمبر الجاري، هدية من دولة الإمارات الشقيقة.

وأضاف حساني في تصريحات لمصراوي، أنه فور صدر الإفراج الجمركي سيتم البدء في تطعيم الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح، وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الفشل الكلوي والأمراض.

وأشار إلي أن وزارة الصحة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية في تجهيز المقار بالمحافظات لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

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مصراوي Masrawy

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