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الري: إزالة 12 حالة تعدٍ على نهر النيل في 4 محافظات

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الري: إزالة 12 حالة تعدٍ على نهر النيل في 4 محافظات الري: إزالة 12 حالة تعدٍ على نهر النيل في 4 محافظات

مصراوي Masrawy

03:43 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

نفذت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حملة لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظات: القليوبية، أسيوط، قنا، المنيا.

أسفرت الحملة عن إزالة 12 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 56920 حالة.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".​

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