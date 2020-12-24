"أبا الخيل" يحتفظ بلقب الشعل و"بن هويدي" الأول في الصفر

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خلال النسخة الخامسة لمهرجان عبد العزيز للإبل

حافظ حامل اللقب في النسخة الماضية من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، حنس بن مفرس العتيبي، على المركز الأول في فئة "فردي جل" للون "الشعل" اليوم الخميس، في النسخة الخامسة للمهرجان، والتي تُختتم فعالياتها نهاية ديسمبر الجاري، بالصياهد الجنوبية.

ولم تشهد المراكز الثاني والثالث والخامس تغييرًا عن النسخة السابقة؛ حيث احتفظ مطلق بن صقر السهلي بالمركز الثاني، ومهنا بن إبراهيم العنزي بالمركز الثالث.

وجاء فلاح بن سلطان المطيري في المركز الرابع، فيما احتفظ نايف بن سعود الحثلين بالمركز الخامس.

وعبر حنس أبا الخيل عن سعادته بتحقيق الفوز وخطف لقب فردية الشعل بالحاكمة.

وقال إن المهرجان ناجح بكل المقاييس بدعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حتى وصل لمكانة عالمية ولله الحمد، منوهًا إلى دور نادي الإبل في نجاح فعاليات المهرجان.

وفي لون "الصفر" خطف صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية علوش بن ضيدان العجمي، المركز الأول، فيما احتل الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس، الذي تأهل بخمس فرديات، المراكز الثاني والرابع والخامس، وجاء أحمد بن قعيد المطيري، ثالثًا.

يُذكر أنَّ "علوش" شارك بفردية واحدة، فيما شارك أحمد المطيري بفرديتين، وكذلك عبد الله بن فهد القحطاني مقابل خمس للدبوس.