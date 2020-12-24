أخبار عاجلة

الكويت: استئناف الرحلات الجوية التجارية وإعادة فتح الحدود السبت المقبل -
حزب الله يستنكر حرق خيم النازحين السوريين شمال لبنان -
إلغاء عرض برلين السنوي للألعاب النارية بسبب كورونا -
تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل عدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد كورونا -
محكمة سعودية: سجن لجين الهذلول لسعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير نظام الحكم -
السيطرة على حريق بشقة في الطالبية دون إصابات -
إخلاء سبيل المتهمة بسحل "فتاة النزهة" -
​"أمانة النواب": 101 نائب فردي تسلموا كارنيهات العضوية -
فقد 16 شخصًا من طاقم قارب روسي بعد غرقه في القطب الشمالي -
وفد مغربي يزرو إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أبا الخيل" يحتفظ بلقب الشعل و"بن هويدي" الأول في الصفر

Print
خلال النسخة الخامسة لمهرجان عبد العزيز للإبل

حافظ حامل اللقب في النسخة الماضية من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، حنس بن مفرس العتيبي، على المركز الأول في فئة "فردي جل" للون "الشعل" اليوم الخميس، في النسخة الخامسة للمهرجان، والتي تُختتم فعالياتها نهاية ديسمبر الجاري، بالصياهد الجنوبية.

ولم تشهد المراكز الثاني والثالث والخامس تغييرًا عن النسخة السابقة؛ حيث احتفظ مطلق بن صقر السهلي بالمركز الثاني، ومهنا بن إبراهيم العنزي بالمركز الثالث.

وجاء فلاح بن سلطان المطيري في المركز الرابع، فيما احتفظ نايف بن سعود الحثلين بالمركز الخامس.

وعبر حنس أبا الخيل عن سعادته بتحقيق الفوز وخطف لقب فردية الشعل بالحاكمة.

وقال إن المهرجان ناجح بكل المقاييس بدعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حتى وصل لمكانة عالمية ولله الحمد، منوهًا إلى دور نادي الإبل في نجاح فعاليات المهرجان.

وفي لون "الصفر" خطف صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية علوش بن ضيدان العجمي، المركز الأول، فيما احتل الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس، الذي تأهل بخمس فرديات، المراكز الثاني والرابع والخامس، وجاء أحمد بن قعيد المطيري، ثالثًا.

يُذكر أنَّ "علوش" شارك بفردية واحدة، فيما شارك أحمد المطيري بفرديتين، وكذلك عبد الله بن فهد القحطاني مقابل خمس للدبوس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا"

"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا"

"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز

"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز

تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف

تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف

جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة

جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة

شبكة عيون الإخبارية