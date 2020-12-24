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أحمد علي رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة بني سويف - صور

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أحمد علي رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة بني سويف - صور أحمد علي رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة بني سويف - صور

مصراوي Masrawy

03:45 م الخميس 24 ديسمبر 2020

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم الخميس، نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية، وفوز الطالب أحمد محمد علي، بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، برئاسة الاتحاد للعام الجامعي الجاري، وبد الرحمن أحمد سيد بكلية علوم الأرض، بمنصب النائب.

فيما فاز الطالب محمد ماهر محمد برئاسة اللجنة العلمية، ومساعده الطالب احمد عبد العزيز عبد التواب، وفاز الطالب أحمد منصور أحمد برئاسة لجنة نشاط الجوالة، ومساعده الطالب أحمد رفعت رمضان، بينما فاز الطالب محمد محسن مصطفي برئاسة اللجنة الفنية، ومساعده الطالبة مروة محمد عنتر، وفازت الطالبة مني طه الزعيرى برئاسة اللجنة الثقافية، ومساعدها الطالب عبد الرحمن يوسف أحمد، وفاز الطالب سيف وحيد سيف برئاسة اللجنة الرياضية، ومساعده الطالب عبد الرحمن مصطفي احمد ، وفاز الطالب زياد عصام نبيه برئاسة اللجنة الاجتماعية، ومساعده الطالب محمود محمد عكاشة، وفاز الطالب رمضان قطب طلبة برئاسة لجنة الأسر، والمساعد الطالب أحمد محمد فوزى.

من جانبه صرح الدكتور منصور حسن أن عدد المتقدمين من الطلاب لانتخابات اتحاد الطلبة بلغ 1251طالبا وطالبة، لافتا أن عمليات التقدم والترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وعملية تسجيل البيانات قد جرت وسط إجراءات وقائية مشددة لمجابهة ، والتزام كافة الطلاب بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات واتسمت بالديمقراطية والحيادية والشفافية والنزاهة.

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