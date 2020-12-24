قد تتجاوز 3 أسابيع للزوال.. تعرف على أعراض "متلازمة ما بعد كورونا"

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بوزارة الصحة والسكان، على أن المتعافين من فيروس كورونا قد يعانون من أعراض للمرض حتى بعد سلبية التحاليل، واصفا إياها بـ"متلازمة ما بعد الكورونا".

وقال حسني، خلال تصريح له عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العلمية لمكافحة كورونا اليوم الخميس، إن أشهر تلك الأعراض هي ضيق التنفس والإجهاد والتوتر.

وأضاف رئيس اللجنة، أن الفترة الزمنية لزوال تلك الأعراض تماما قد تتجاوز ثلاثة أسابيع.