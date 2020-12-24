بابا الفاتيكان يوجه رسائل إلى لبنان وجنوب السودان قبيل قداس عشية عيد الميلاد

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مصراوي Masrawy

روما - (د ب أ):

يحتفل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول مساء اليوم الخميس، بقداس عشية عيد الميلاد في حقبة الوباء الكئيبة في كنيسة القديس بطرس، مع جمهور محدود العدد ، وإجراءات وقائية أخرى لمكافحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقام القداس قبل ساعتين من موعده المعتاد، الساعة 0730 مساء (1830 بتوقيت جرينتش)، بحيث يمكن أن ينتهي قبل بدء سريان حظر التجوال الإيطالي في الساعة العاشرة مساء.

ويشارك عدد أقل بكثير من المعتاد من رجال الدين والجمهور في الاحتفال الذي يحضره عادة مئات الأشخاص.

وقبل القداس، وجه البابا رسائل إلى أهل لبنان وقادة جنوب السودان، متمنيا لكلا البلدين المضطربين السلام والاستقرار، ومؤكدا مجددا رغبته في زيارتهما.

وشهد لبنان هذا العام مأساة انفجار هائل في العاصمة بيروت، والذي أودى بحياة أكثر من 180 شخصا وفاقم أزمة صحية اقتصادية كانت قائمة بالفعل بسبب فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، تسعى دولة جنوب السودان جاهدة لتوطيد اتفاق حكومة الوحدة الوطنية الموقع في شباط/فبراير، مع استمرار العنف بين الطوائف العرقية.

كما قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس لن يطلق رسالة "إربي إيتوربي" (للمدينة والعالم) أمام حشود في ساحة القديس بطرس في يوم عيد الميلاد لمدينة وإلى العالم) من الشرفة الرئيسية للكنيسة كالمعتاد.

وبدلا من ذلك سيتم نقل عظته من داخل القصر الرسولي، وبثها عبر الإنترنت. وينطبق الأمر نفسه على رسائل صلاة التبشير الملائكي المقررة في 26 و27 ديسمبر و1 و3 و6 يناير.

ويبذل الفاتيكان قصارى جهده لحماية البابا، 84 عاما، من مخاطر الإصابة، خاصة بعد أن ثبتت إصابة اثنين من الكرادلة المقربين منه بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية.