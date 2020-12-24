أخبار عاجلة

الكويت: استئناف الرحلات الجوية التجارية وإعادة فتح الحدود السبت المقبل -
حزب الله يستنكر حرق خيم النازحين السوريين شمال لبنان -
إلغاء عرض برلين السنوي للألعاب النارية بسبب كورونا -
تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل عدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد كورونا -
محكمة سعودية: سجن لجين الهذلول لسعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير نظام الحكم -
السيطرة على حريق بشقة في الطالبية دون إصابات -
إخلاء سبيل المتهمة بسحل "فتاة النزهة" -
​"أمانة النواب": 101 نائب فردي تسلموا كارنيهات العضوية -
فقد 16 شخصًا من طاقم قارب روسي بعد غرقه في القطب الشمالي -
وفد مغربي يزرو إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تكهنات بقرب الإعلان عن اتفاق أوروبي بريطاني ما بعد "بريكست"

Print
تكهنات بقرب الإعلان عن اتفاق أوروبي بريطاني ما بعد "بريكست" تكهنات بقرب الإعلان عن اتفاق أوروبي بريطاني ما بعد "بريكست"

مصراوي Masrawy

03:16 م الخميس 24 ديسمبر 2020

بروكسل - أ ش أ

رجحت مصادر دبلوماسية أوروبية الإعلان، في وقت لاحق اليوم، عن اتفاق بين بروكسل ولندن لتنظيم العلاقة بينهما اعتبارًا من بداية العام القادم، موعد انسحاب بريطانيا رسمياً ونهائيًا من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي.

وأشارت المصادر، فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أجريا سلسلة من المكالمات الهاتفية طيلة ليل أمس وصباح اليوم في مساعى لتذليل العقبات الأخيرة.. حسبما أفادت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

كما أكد المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير، في تغريده له على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "بأن العمل استمر طوال الليل، على أن نستأنف باكراً غداً” وفق كلامه، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل اعلام فرنسية قد تناقلت أمس أنباء مفادها أن بريطانيا قدمت "تنازلات كبيرة للأوروبيين" في مجال الصيد.

ويعد ملف الصيد البحري من أهم المواضيع التي عرقلت التوصل لاتفاق لأشهر طويلة بين الطرفين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية