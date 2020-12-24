تأجيل محاكمة صالح جمعة بتهمة ضرب زوجته لجلسة 14 يناير

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، ولاعب الأهلي السابق، على الحكم الصادر بحبسه شهرًا وكفالة 500 جنيه، بتهمة التشاجر مع زوجته بمنطقة القاهرة الجديدة، لجلسة 14 يناير؛ لحضور المتهم.

كان لاعب النادي الأهلي قد تشاجر مع سيدة بالتجمع الخامس وقال في أحد الحوارات التليفزيونية إنها زوجته، وتم تحرير محضر ضده حمل رقم 5045 لسنة 2018، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنح المختصة.

وأصدرت محكمة جنح حكمها غيابيا بحبس اللاعب شهرا وكفالة 500 جنيه، وقام اللاعب بإعادة إجراءات المحاكمة.