أخبار عاجلة

الكويت: استئناف الرحلات الجوية التجارية وإعادة فتح الحدود السبت المقبل -
حزب الله يستنكر حرق خيم النازحين السوريين شمال لبنان -
إلغاء عرض برلين السنوي للألعاب النارية بسبب كورونا -
تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل عدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد كورونا -
محكمة سعودية: سجن لجين الهذلول لسعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير نظام الحكم -
السيطرة على حريق بشقة في الطالبية دون إصابات -
إخلاء سبيل المتهمة بسحل "فتاة النزهة" -
​"أمانة النواب": 101 نائب فردي تسلموا كارنيهات العضوية -
فقد 16 شخصًا من طاقم قارب روسي بعد غرقه في القطب الشمالي -
وفد مغربي يزرو إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 4 آلاف قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

Print
ضبط 4 آلاف قضية ظواهر سلبية في يوم واحد ضبط 4 آلاف قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

مصراوي Masrawy

03:17 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (4183) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية