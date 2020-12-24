رئيس جامعة سوهاج يعلن: الدراسة إلكترونيًا بداية من السبت المقبل

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، توقف الدراسة بالجامعة وجهًا لوجه واستمرار المحاضرات إلكترونيًا، اعتبارًا من السبت المقبل ٢٦ ديسمبر.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن مجلس شئون التعليم والطلاب في اجتماعه، اليوم الخميس، أصدر قرارًا في هذا الشأن بوقف الدراسة وجهًا لوجه، واستكمال باقي محاضرات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا، ورفع الغياب عن المحاضرات التطبيقية.

وأشار "عزيز" إلى أن حضور الطلاب للجامعة عقب ذلك التاريخ لأداء الاختبارات العملية فقط وفقًا للجداول المعلنة.