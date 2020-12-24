بالأسماء.. نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بنتيجة انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائب الرئيس، والأمناء، والمساعدين، للجان اتحادات الطلاب.

تضمنت نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ، عن فوز الطالب حسين منصور عبدالسلام الهواري، بكلية العلاج الطبيعي، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، و الطالب محمد البيلي محمد الذكير، بكلية الصيدلة، بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وأسفرت باقي نتائج مجلس اتحاد طلاب الجامعة، فوز كل من:

الطالب بكلية الآداب خالد محمد حسين شكبان، أمينًا للجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا.

الطالب بكلية الألسن محمد رضا عبد المنعم الحسيني، أمينًا مساعدًا لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا.

الطالب محمد رفعت محمد يوسف حمد، بكلية الطب البشري، أمينًا للجنة النشاط الثقافي، والإعلامي العليا.

والطالب عبد الرحمن السيد سيف النصر، كلية التجارة، أمينًا مساعدًا للجنة النشاط الثقافي والإعلامي العليا.

والطالبة بكلية التربية النوعية أمينة وائل محمد فؤاد، أمينًا للجنة النشاط الفني العليا.

والطالب بكلية الذكاء الاصطناعي نادر أحمد طلعت فريد، أمينًا مساعدًا للجنة النشاط الفني العليا. والطالبة بكلية التربية الرياضية رانيا أمجد عبدالمنعم علي زيادة، أمينًا للجنة النشاط الرياضي العليا.

والطالب بكلية العلوم شادي عبد النبي محمد عبد النبي، أمينًا مساعدًا للجنة النشاط الرياضي العليا. والطالب بكلية الطب البيطري، أحمد مختار محمد السيد مصطفى، أمينًا للجنة نشاط الأسر العليا. والطالب بكلية التربية، محمد عبد الجواد الشحات جلو، أمينًا مساعدًا للجنة نشاط الأسر العليا. والطالب بكلية الهندسة أحمد طه عبد الحليم إبراهيم، أمينًا للجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا.

والطالب بكلية الحاسبات والمعلومات رياض علي علي مشرف الشرقاوي، أمينًا مساعدًا للجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا.

والطالب بكلية علوم الثروة السمكية، خالد السعيد شاكر أحمد خليفة، أمينًا للجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا.

والطالب بكلية التمريض محمد محمود بيلي حسن، أمينًا مساعدًا للجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا.